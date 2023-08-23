Яка мила дівчинка: який вигляд мала Кейт Міддлтон у дитинстві

Нещодавно ми розповідали, що маленька Кейт Міддлтон – просто копія свого молодшого сина принца Луї. І вирішили показати вам ще кілька дитячих знімків принцеси Уельської.

Ми знайшли ще кілька дитячих світлин Кейт Міддлтон. На одному з них вона зазнімкована зі своєю молодшою сестрою Піппою та батьком Майклом Міддлтоном у Джераші, Йорданія. Сім'я Міддлтонів жила в Аммані два з половиною роки, куди Майкла запросили працювати менеджером до компанії BA. Сім'я жила там від 1984 до 1986 року, а потім повернулася до Великої Британії.

Кейт Міддлтон у дитинстві з батьком та молодшою сестрою / Фото: Getty Images

На цьому фото трирічну Кейт Міддлтон зображено на сімейному відпочинку в Озерному краї. Схоже, що вже в дитинстві Кейт була дуже спортивною дитиною і займалася скелелазінням.

Кейт Міддлтон 3 роки / Фото: Getty Images

А на цій фотографії майбутній принцесі Уельській п'ять років. Саме той вік, у якому зараз перебуває її молодший син Луї, з яким у них дивовижна зовнішня схожість.

Кейт Міддлтон 5 років / Фото: Getty Images

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