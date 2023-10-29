Яка мила: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала перші фото доньки із дитячого садка у Канаді

Даша Хлистун любить ділитися знімками своєї доньки у соцмережі.

Дворічна донька головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка і його дружини Даші Хлистун пішла до дитячого садка у Канаді, де вони нині мешкають. Даша поділилася з фоловерами в Instagram першими світлинами донечки із садочку.

На фотоколажі Аріанка зазнімкована у червоно-чорній сукні. Дівчинка мило позує на камеру і усміхається.

Донька Даші Хлистун і Макса Михайлюка / Фото: Instagram Даші Хлистун

"Перші фотографії з садочка. Недочекалась, коли зможу їх зберегти в норм форматі", – підписала фотоколаж Хлистун.

Нагадаємо, нещодавно Макс Михайлюк і Даша Хлистун повідомили у соцмережі, що чекають на другу дитину.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк / Фото: Instagram Даші Хлистун

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