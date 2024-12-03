Яка мила: який вигляд мала королева Камілла в дитинстві

Каміллі Шанд було 4 роки, коли мати її майбутнього чоловіка – принца Уельського Чарльза – королева Єлизавета ІІ – зійшла на британський престол 1952 року.

Ми знайшли два дуже милих знімки королеви Камілли з її дитинства. Цей кадр був зроблений 17 січня 1952 року на весіллі Джеремі Кьюбітта та Діани дю Кейн у церкві Святого Марка, Норт-Одлі-стріт у Лондоні. Камілла, якій тоді було 4 роки та її молодша сестра Аннабель, якій було 3 роки, були подружками нареченої на весіллі.

Камілла Шанд та її сестра Аннабель, 1952 рік / Фото: Getty Images

Камілла та її сестра одягнені в милі білі сукні з рюшами та стрічками, у них на головах квіткові вінки, а в руках кошики з квітами.

Камілла Шанд та її сестра Аннабель, 1952 рік / Фото: Getty Images

Все життя Камілла та Аннабель дружать. Сестра Камілли дизайнерка інтер'єру і після весілля Чарльза і Камілли 2005 року принц Уельський найняв її як головну дизайнерку його маєтку. І лише у липні цього року принц Вільям, син Чарльза, звільнив Аннабель Елліот.

Аннабель Елліот та її сестра королева Камілла / Фото: Getty Images

Жінка також брала участь у коронації Чарльза та Камілли у травні 2023 року, виступаючи однією із супутниць королеви.

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