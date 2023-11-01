Яка мила: японську принцесу Како у м'ятному вбранні заскочили в аеропорту

Папараці сфотографували принцесу Како перед її вильотом до Перу в аеропорту Ханеда.

Како мала дуже милий вигляд. Для перельоту вона обрала ніжний образ. На ній був костюм м'ятного відтінку, який складався із сукні-футляра та приталеного жакета без лацканів і з прихованою застібкою.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт принцеса доповнила білими туфлями на зручних підборах, білим клатчем і білими рукавичками.

Како зробила акуратну зачіску, легкий макіяж, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – делікатним намистом із перлами. До жакету вона прикріпила елегантну срібну брошку з перлами.

Нагадаємо, принцеса Како не соромиться одягати на заходи вбрання, в яких неодноразово вже з'являлася. Однією з її улюблених речей є жакет кольору індиго і біла сукня у горошок.

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