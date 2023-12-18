Яка гарненька: принцеса Кейт поділилася дитячим різдвяним знімком

Принцеса Уельська Кетрін поділилася милим дитячим знімком, який одного разу було зроблено на Різдво.

Кадр опублікували в акаунті принца та принцеси Уельських у Instagram.

"Ділимося святковими спогадами про це Різдво, тому що #ShapingUs присвячений життєвій важливості наших ранніх років і ролі, яку відіграють люди, що оточують нас, у формуванні решти нашого життя.

Різдво 1983 року", — зазначено у підписі.

Дитяче фото Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

На фото Кейт Міддлтон лише рік, вона одягнена у сукню, під якою видніється біла блузка з коміром, а зверху кардиган. На шиї у дівчинки кольорові намисто.

Не важко помітити, як молодший син Кейт – принц Луї, якому зараз п'ять років, схожий на свою матір.

Принц Луї на коронації Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Раніше принц та принцеса Уельські опублікували свою різдвяну листівку 2023 року. А потім на цьому різдвяному фото Кейт та Вільяма, від якого всі в захваті, помітили "конфуз".

Принц і принцеса Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Getty Images

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