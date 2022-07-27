Яка розкішна: колишня радниця Трампа у червоній сукні з перфорацією і декольте з'явилася на саміті

Келліенн Конвей обрала для свого виходу гарне вбрання, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Колишня радниця Білого дому Келліенн Конвей відвідала саміт програми America First Policy Institute у готелі Marriott Marquis у Вашингтоні. Там виступив експрезидент США Дональд Трамп.

Келліенн Конвей / Фото: Associated Press

Конвей мала розкішний образ. Вона одягла червону сукню по фігурі з квітковою перфорацією та з цікавими короткими рукавами. Вбрання мало пікантне декольте.

Келліенн Конвей / Фото: Getty Images

Аутфіт Келліенн доповнила укладанням з легкими локонами, макіяжем з бежевою помадою і кораловим манікюром.

Келліенн Конвей / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Конвей має чудове почуття стилю. Кожен її вихід - це завжди ефектний лук. Приміром, на республіканському національному з'їзді вона постала у білосніжному комбінезоні з широкими штанами і красивим вирізом, який поєднала з рожевими гостроносими туфлями.

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