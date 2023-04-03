Яка розкішна: королева Єлизавета II у вечірніх сукнях

Королева Великї Британії Єлизавета II протягом тривалих 70 років свого правління неодноразово відвідувала урочисті світські заходи. Сьогодні ми вирішили пригадати два її розкішні виходи у вечірніх сукнях.

В останнє десятиліття свого життя монархиня якщо і з'являлася у світському суспільстві, то носила не вечірні сукні на заходи. Щоб бути помітною, Єлизавета II завжди робила ставку на колір свого вбрання.

Але, коли вона була молодшою, її можна було побачити в розкішних туалетах, переважно це були сукні в підлогу. 1980 року, коли Єлизаветі II було 54 роки, вона прибула на святкування 80-річчя королеви-матері до Королівського оперного театру в Ковент-Гарден у Лондоні. На монархині була ніжно-рожева сукня в підлогу, зі сріблястим коміром, розшитим стразами, манжетами і широким поясом, що підкреслює талію. Також до сукні була прикріплена накидка, яка була декорована так само. До образу Єлизавета II тоді підібрала сріблясті туфлі на підборах і маленьку сріблясту сумку на короткому ланцюжку. Також у неї було на шиї дороге кольє і сережки-висячки у вухах, каштанове волосся укладене кучерями, а на губах темно-червона помада.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А це фото було зроблено 16 травня 1963 року, коли королеві Єлизаветі II було 37 років. Тоді королева відвідувала державний прийом для короля Бельгії Бодуена, який саме прибув до Лондона з візитом.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Великої Британії того вечора сяяла у вечірній сукні з невеликим шлейфом, яка була повністю розшита стразами. А до її вечірнього образу були підібрані туфлі з бантиками на підборах, маленька сумка та хутряна біла накидка. Також на шиї у королеви сяяло дороге намисто, а на голові була тіара.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як королева Єлизавета II любила виходити у світ у хутряному вбранні.

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