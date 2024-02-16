Яка стильна: 80-річна королева Сільвія у монохромному аутфіті приїхала на виставку

Королева Сільвія та король Карл Густав учора були присутні на відкритті виставки "Перехрестя: Швеція – Україна через 1000 років" в Армемузеумі в Стокгольмі.

80-річна королева приїхала на захід у бордовому штанному костюмі, який ідеально сидів на її фігурі, доповнивши його шкіряними туфлями до тону на невисоких підборах і сумкою на короткій ручці з крокодилячої шкіри. Під жакетом у Сільвії була строката блузка з бантом на шиї. Образ свій вона доповнила кількома браслетами на зап'ястях обох рук, сережками у вухах, ідеальним укладанням та макіяжем.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

Король одягнувся в чорний класичний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку.

А нещодавно королева Сільвія відвідувала музей разом із першою леді Франції Бріжит Макрон. Вони побували у національному музеї сучасного мистецтва Moderna Museet у Стокгольмі.

Королева Сільвія та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

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