Яка стильна: данська королівська родина показала, як прикрасила ялинку

Данська королівська родина показала, як прикрасили ялинку в їхньому замку.
У королівській резиденції в Амалієнборгу з'явилося ось таке різдвяне зелене дерево, яке сяє різнокольоровими кульками та гірляндою зі свічками.
"Різдвяний настрій поширюється в резиденції королівської родини в Амалієнборгу", — написано під кількома фотографіями в Instagram королеви Мері та короля Фредеріка.
А днями ми показували, як королева Швеції Сільвія разом зі своїми онуками прикрашала ялинку у палаці. Спершу вони зустрічали новорічні ялинки, а потім онуки допомагали Її Величності прикрашати їх, вішати на них іграшки та "дощик".
Ще раніше брат принцеси Діани — граф Чарльз Спенсер показав, який вигляд має його вітальня в маєтку Елторп після того, як там з'явилася ялинка.
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