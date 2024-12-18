Яка стильна: данська королівська родина показала, як прикрасила ялинку

У королівській резиденції в Амалієнборгу з'явилося ось таке різдвяне зелене дерево, яке сяє різнокольоровими кульками та гірляндою зі свічками.

Ялинка данської королівської родини / Фото: Данська королівська родина/Instagram

"Різдвяний настрій поширюється в резиденції королівської родини в Амалієнборгу", — написано під кількома фотографіями в Instagram королеви Мері та короля Фредеріка.

Ялинка данської королівської родини / Фото: Данська королівська родина/Instagram

А днями ми показували, як королева Швеції Сільвія разом зі своїми онуками прикрашала ялинку у палаці. Спершу вони зустрічали новорічні ялинки, а потім онуки допомагали Її Величності прикрашати їх, вішати на них іграшки та "дощик".

Королева Сільвія з онуками прикрашала ялинки / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Ще раніше брат принцеси Діани — граф Чарльз Спенсер показав, який вигляд має його вітальня в маєтку Елторп після того, як там з'явилася ялинка.

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