Яка стильна: дочка принцеси Анни зачарувала образом на кінних перегонах

Зара і Майк Тіндали відвідують перший день Челтнемського фестивалю на іподромі Челтнем в Англії.

Донька королівської принцеси Анни приїхала на захід у бордовому пальті середньої довжини під яке одягла синю сорочку з рюшами та темно-сині штани-дудочки, доповнивши образ шкіряними синіми туфлями на стійких підборах. У руках Зара тримала синій клатч, а її нігті були нафарбовані нюдовим лаком.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара одягла капелюшок у тон пальта та сережки-кластери із синіх каменів. Її волосся було зібране в низький пучок, очі красиво підведені олівцем, а губи – рожевим блиском.

Її чоловік Майк Тіндалл одягнув темно-синій костюм, а до нього підібрав білу сорочку та темно-бордову краватку. На його піджаку була пришпилена брошка у вигляді золотого оленя.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Минулого разу в бордовому аутфіті Зара Тіндалл з'являлася на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатсві, організованому принцесою Уельською.

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