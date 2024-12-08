Яка стильна: Джорджа Мелоні у темно-бордовому луку з'явилася на відкритті Собору Паризької Богоматері

Прем'єрміністерка Італії – Джорджа Мелоні – відвідала відкриття Собору Паризької Богоматері, приїхавши до Франції на запрошення президента Макрона.

Мелоні приїхала до Собору в гарному аутфіті темно-бордових відтінків. На ній було довге пальто з вишивкою на рукавах і подолі, широкі штани, блузка до тону і гостроносі туфлі на підборах.

Еммануель Макрон, Джорджа Мелоні та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Біляве волосся Джорджа уклала недбалими локонами, зробила легкий вечірній макіяж і одягла сережки-висячки.

Захід також відвідала перша леді США – Джилл Байден, вона приїхала із дочкою Ешлі.

Бріжіт Макрон, Ешлі Байден, Джилл Байден, Еммануель Макрон / Фото: Getty Images

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