Яка стильна: Джорджа Мелоні у темно-бордовому луку з'явилася на відкритті Собору Паризької Богоматері

Італійська політикиня відвідала урочистий захід у Парижі.
Прем'єрміністерка Італії – Джорджа Мелоні – відвідала відкриття Собору Паризької Богоматері, приїхавши до Франції на запрошення президента Макрона.
Мелоні приїхала до Собору в гарному аутфіті темно-бордових відтінків. На ній було довге пальто з вишивкою на рукавах і подолі, широкі штани, блузка до тону і гостроносі туфлі на підборах.
Біляве волосся Джорджа уклала недбалими локонами, зробила легкий вечірній макіяж і одягла сережки-висячки.
Захід також відвідала перша леді США – Джилл Байден, вона приїхала із дочкою Ешлі.
Читайте також:
- У білому жакеті та з червоним манікюром: прем'єрміністерка Італії Джорджа Мелоні на діловій зустрічі
- Вау, яка: прем'єрміністерка Італії у білому костюмі із золотими ґудзиками з'явилася на саміті
- У чорному двобортному пальті та лаконічних човниках: Бріжит Макрон на заході в Парижі