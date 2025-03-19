Яка стильна: королева Летиція в штанному костюмі в смужку приїхала на зустріч

Королева Летиція сьогодні взяла участь у зустрічі в штаб-квартирі ЮНІСЕФ 19 у Мадриді.

Її Величність головувала на засіданні Ради піклувальників та Консультативної ради у справах дітей та підлітків у штаб-квартирі НУО у Мадриді.

Летиція дістала зі свого гардеробу темно-синій штанний костюм від Hugo Boss в тонку смужку, в якому ми бачили її в аеропорту Мадрида, коли вона разом з королем Філіпом VI вирушала до Німеччини.

Король Філіп VI та королева Летиція вирушають з офіційним візитом до Німеччини, 16 жовтня 2022 року / Фото: Getty Images

Сьогодні королева доповнила діловий аутфіт ніжно-блакитною блузкою з бантом на шиї та чорними туфлями на невисоких підборах від Magrit, а в руках тримала невелику сумку на короткому ремінці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У Летиції було розпущене волосся, макіяж у рожевих відтінках був на обличчі, а у вухах сережки-висячки з камінням.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

День тому королева Летиція провела аудієнцію в Мадриді, де з'явилася у сукні міді цегляного кольору від валенсійського бренду Indi & Cold та з поясом Hugo Boss та у шкіряних чоботях-ботфортах на підборах.

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