Яка стильна: королева Летиція в штанному костюмі в смужку приїхала на зустріч

Королева Летиція сьогодні взяла участь у зустрічі в штаб-квартирі ЮНІСЕФ 19 у Мадриді.
Її Величність головувала на засіданні Ради піклувальників та Консультативної ради у справах дітей та підлітків у штаб-квартирі НУО у Мадриді.
Летиція дістала зі свого гардеробу темно-синій штанний костюм від Hugo Boss в тонку смужку, в якому ми бачили її в аеропорту Мадрида, коли вона разом з королем Філіпом VI вирушала до Німеччини.
Сьогодні королева доповнила діловий аутфіт ніжно-блакитною блузкою з бантом на шиї та чорними туфлями на невисоких підборах від Magrit, а в руках тримала невелику сумку на короткому ремінці.
У Летиції було розпущене волосся, макіяж у рожевих відтінках був на обличчі, а у вухах сережки-висячки з камінням.
День тому королева Летиція провела аудієнцію в Мадриді, де з'явилася у сукні міді цегляного кольору від валенсійського бренду Indi & Cold та з поясом Hugo Boss та у шкіряних чоботях-ботфортах на підборах.
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