Яка стильна: королева Максима в капелюсі та водолазці прийшла до музею

Яка стильна: королева Максима в капелюсі та водолазці прийшла до музею

Королева обрала для ділової зустрічі простий, але дуже елегантний аутфіт.

Королева Нідерландів Максима відвідала музей Beeld en Geluid, де їй вручили першу копію фотокнижки Stichting Haags Verhaal фотографа Піта Гіспена. Видання містить 136 групових знімків гаазьких спільнот.

Таким чином, фонд Haags Verhaal прагне покращити соціальні зв'язки в місті, тому ще від 2019 року організовує зустрічі для незнайомих людей, які мають спільні інтереси: спорт, релігія, різні гобі або походження. І саме це фотограф і показав у своїй книжці.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима прийшла на захід у неймовірно елегантному вбранні, що складається з речей виключно темних тонів. Зокрема на ній був чорний капелюх, сіра водолазка, спідниця в принт та сірі туфлі-човники від Gianvito Rossi. Образ вона доповнила шкіряними рукавичками, широким поясом із простроченням від Maison Boinet.

Королева Максима / Getty Images

Після офіційного отримання першого екземпляра книжки королева Максима відвідала виставку з добіркою фотографій та поспілкувалася з людьми, що фігурують у книжці.

Читайте також: