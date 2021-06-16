Яка стильна: королева Максима з'явилася в ефектному образі від Massimo Dutti

Свій лаконічний діловий аутфіт вона вирішила не перевантажувати великою кількістю прикрас.

14 червня королева Нідерландів Максима відвідала щорічний симпозіум, організований платформою Money Wise в Гаазі, темою заходу стала фінансова грамотність. Для зустрічі королева вибрала елегантний діловий аутфіт, у якому поєднала білий і коричневий кольори.

Королева Максима / Getty Images

Зокрема вбрання включало в себе білий штанний костюм від Massimo Dutti, який вона доповнила поясом-джгутом, маленькою плетеною сумкою, коричневими туфлями-човниками і майкою в рубчик.

З аксесуарів вона використовала лише коричневі масивні сережки, лаконічні браслети на зап'ястях, а ось на обличчі в неї були сонцезахисні окуляри. Макіяж королеви був виконаний з акцентом на темно-малинову помаду на губах.

Королева Максима / Getty Images

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Королева Нідерландів Максима (21 фото)

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