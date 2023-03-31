Яка вона гарна: дружина міністра фінансів Німеччини підкреслила струнку фігуру червоною сукнею

У президентському палаці Бельв'ю у Берліні відбувся державний банкет, який організували на честь офіційного візиту до країни короля Чарльза III і його дружини королеви-консорта Камілли.

Захід відвідало багато політиків, серед яких був міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер і його дружина Франка Лефельдт. Пара мала дуже гарний вигляд.

Франка сяяла на заході у червоній сукні максі, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. На плечі вона накинула елегантний трикотажний білий кардиган із біло-золотистими ґудзиками.

Крістіан Лінднер і Франка Лефельдт / Фото: Associated Press

Лефельдт зробила елегантну зачіску з низьким пучком і прикореневим об'ємом і ніжний макіяж. У вухах у неї були сережки з діамантами і рубіном, а на руці – золотий браслет і каблучка з діамантом. У руці жінка тримала бежевий клатч-футляр.

Крістіан Лінднер і Франка Лефельдт / Фото: Associated Press

Крістіан був одягнений у чорний фрак, білу сорочку і жилет, білий метелик і чорні лаковані туфлі.

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