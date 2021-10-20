Яка яскрава: герцогиня Камілла красиво позувала біля вікна в своєму будинку

Герцогині Корнуольській Каміллі так сподобався її новий образ в червоному пальті, що вона вирішила поділитися з підписниками ще одним фото в цьому вбранні.

74-річна дружина принца Чарльза опублікувала на сторінці Кларенс-хаусу нове фото для свого книжкового клубу. "Щоб відсвяткувати #BookWeekNI, герцогиня Корнуолльская поділилася своєю любов'ю до читання п'ятьма рекомендаціями книжок", побачити їх можна на фото зі сторіз.

Сторіз Кларенс-хаусу / Instagram clarencehouse

Ми ж хочемо звернути увагу на красивий образ герцогині Камілли. У ньому 74-річна Камілла разом зі своїм чоловіком принцом Чарльзом приїжджала до Уельсу, супроводжуючи Її Величність королеву Єлизавету II в поїздці до міста Кардіфф.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

У цьому приголомшливому червоному пальті, до якого Її Високість підібрала чорні шкіряні туфлі на підборах, шкіряні рукавички і маленьку шкіряну сумку, вона мала розкішний вигляд.

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