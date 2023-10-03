Яка яскрава: прессекретарка Байдена у рожевому обтислому костюмі прийшла на роботу

Карін Жан-П’єр обожнює яскраві кольори, у яких часто зявляється на пресбрифінгах.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на черговому брифінгу у Вашингтоні в аутфіті одного з її улюблених кольорів – рожевому.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На Карін був трикотажний костюм в рубчик, який складався з обтислої кофти з довгими рукавами і декоративними ґудзиками по боках та штанів-кльош. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Аутфіт Жан-П’єр доповнила своїми фірмовими кучерями, макіяжем із рожевою помадою та персиковими тінями і молочним манікюром. У вухах у неї були перлинні сережки-пусети.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у штанях трав'яного відтінку і блідо-рожевій кофті з коміром.

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