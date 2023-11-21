Яка яскрава: принцеса Кейт в абсолютно новому образі з'явилася на церемонії привітання президента Південної Кореї

Кейт та Вільям Уельські зустрілися з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем з нагоди його державного візиту до Великої Британії. Президента супроводжує його дружина – перша леді Кім Кон Хі.

Принцеса Уельська під час зустрічі продемонструвала новий образ, Її Високість з'явилася перед камерами у червоному пальті-накидці з величезним бантом на грудях від Catherine Walker, у червоному капелюсі з широкими полями Jane Taylor та замшевих туфлях до тону на підборах.

Принц і принцеса Уельські на зустрічі з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

Волосся Кейт зібрала в низький гарний пучок, одягла сапфірові сережки з діамантами зі скриньки своєї свекрухи принцеси Діани і зробила світлий манікюр.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Також принцеса акцентувала увагу на очах, нафарбувавши їх трохи виразніше, ніж зазвичай, і підкреслила рум'янами вилиці. До речі, у пальті зі схожим бантом і такого самого червоного кольору Кетрін з'явилася на різдвяному концерті Together at Christmas 2021 року, а також у її гардеробі є таке саме чорне – обидва вони від Catherine Walker.

Принц і принцеса Уельські на зустрічі з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

Принц Вільям був у темно-синьому довгому пальті та синіх штанях, його шкіряні туфлі були ідеально начищені, також він одягнув білу сорочку і підібрав червону краватку до тону вбрання його дружини.

Принц і принцеса Уельські на зустрічі з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

З нагоди візиту президентського подружжя Південної Кореї до Великої Британії сьогодні ввечері у Букінгемському палаці відбудеться прийом. Можливо, побачимо королівських дам у тіарах і точно вони будуть у вечірніх сукнях.

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