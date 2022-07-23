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Яка яскрава: спікерка палати представників США в ананасовому костюмі і туфлях вийшла до журналістів

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Яка яскрава: спікерка палати представників США в ананасовому костюмі і туфлях вийшла до журналістів

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі має чудове почуття стилю. Кожен її вихід – завжди стильний та ефектний.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілася з журналістами напередодні запланованого голосування в Палаті представників, яке закріпить право на використання контрацептивів у законі, відповідь консервативному Верховному суду.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Там Пелосі постала у яскравому діловому образі. На ній був штанний костюм ананасового кольору, білий топ і туфлі-човники канарейкового відтінку.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Аутфіт політикиня доповнила жовтим намистом. До жакету вона прикріпила значки у вигляді американського і українського прапорів.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Акуратне укладання, макіяж з акцентом на бордовій помаді і перлинні сережки завершили лук спікерки.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на зустріч з Оленою Зеленською пані Пелосі одягла білосніжний штанний костюм, блакитний топ і блакитні туфлі-човники.

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