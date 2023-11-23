"Якби вони не спали, я стала б драконом": принцеса Євгенія розповіла про виховання двох синів

У подружжя народився другий син Ернест. Днями принцеса Євгенія в подкасті "Table Manners" розповіла про свою сім'ю, виховання двох дітей та про те, чому не схудла після других пологів, і як на неї в цьому питанні тисне суспільство.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Онучка королеви Єлизавети II поспілкувалася з ведучими і відверто розповіла, що їй важко позбутися зайвої ваги після народження другого сина. При цьому принцеса відчуває тиск і пильну увагу з боку преси, що викликає ряд труднощів у зв'язку з тим, що вона не виглядає так, як від неї очікують, пише People.

Зараз Євгенія та Джек живуть на дві країни – Велику Британію та Португалію. Там принцеса може спокійно піти до супермаркету у спортивному костюмі і її ніхто не впізнає у натовпі.

Також принцеса розповіла, як її сини успадкували її здатність добре спати. Євгенія пожартувала, що може виграти олімпійську медаль за сон. На питання, як вона спить із двома маленькими дітьми, вона відповіла: "Як колода".

"Я думаю, що в мене чарівні діти, які схожі на мене та Джека. Вони люблять спати", — сказала вона. "Огі встає трохи зарано, але Ерні спить до 8 ранку. Мені здається, вони почули, як я казала їм, коли вони були у мене в животі: "Ти спатимеш, тому що, якщо я не спатиму, я стану драконом". Сон для мене невід'ємна частина", — каже принцеса.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом / Фото: Associated Press

У цьому ж подкасті Євгенія розповіла, яким було перше побачення з її майбутнім чоловіком Джеком Бруксбенком.

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