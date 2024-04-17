Яке миле фото: герцогиню Единбурзьку зазнімкували з поросятами

На заході у виставковому комплексі Bath and West Show Ground у Шептон-Малеті пройшов так званий День навчання їжі.

Його Королівська Високість герцогиня Софі є покровителькою Асоціації виставкових та сільськогосподарських організацій від 2012 року.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі приїхала на зустріч у синьому пальті в стилі мілітарі та максіспідниці йому до тону, взута в шкіряні високі чоботи на підборах, а в руці несла клатч зі зміїної шкіри. Герцогиня Единбурзька доповнила образ лаконічними сережками та легким денним макіяжем, а волосся зібрала у хвіст.

Фотографи зробили кумедний кадр, де Софі гладить маленьких чорних поросят разом із однією з відвідувачок.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше минулого тижня герцогиня Софі з чоловіком принцом Едвардом відвідала зміну варти в Букінгемському палаці.

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