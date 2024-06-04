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Яке миле фото: королева Бутана на честь дня народження поділилася фото з маленькою дочкою

Яке миле фото: королева Бутана на честь дня народження поділилася фото з маленькою дочкою

Королева Бутана Джецун Пема Вангчук з дочкою Сонам ​​Янґен Вангчук / Фото: Instagram королевы Бутана

Королева Бутана Джецун Пема Вангчук сьогодні, 4 червня, святкує свій 34-й день народження.

З цього приводу в Instagram королеви опублікували кілька нових фотографій. Приємною несподіванкою стало те, що на знімках королева Джецун зазнімкована з дочкою Соном, яка народилася у вересні 2023 року.

"Вітаємо Її Величність, нашу Джецун, із 34-річчям", — написано під світлинами. Повідомляється, що фото зробили у палаці Лінгкана – резиденції короля та королеви у Тхімпху.

(гортайте фото праворуч)

Також на фото зазнімковано песика сім'ї. Він лежить поряд з королевою та її малюком. Дівчинка одягнена в мініатюрну сукню в квітковий принт і балетки, а її мама в бірюзову блузку та максіспідницю. Доньку вона тримає на руках.

Нагадаємо, у короля та королеви Бутана троє дітей. Окрім доньки пара виховує ще двох синів.

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