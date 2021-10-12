Яке миле фото: королева Маргрете II обіймає свого сина Фредеріка на очах у невістки

Яке миле фото: королева Маргрете II обіймає свого сина Фредеріка на очах у невістки

Кадр був зроблений під час нещодавнього світського виходу королівської сім'ї.

81-річна королева Маргрете II, її старший син і головний претендент на корону — кронпринц Фредерік і його дружина кронпринцеса Мері були присутні на відкритті данського парламенту в Копенгагені.

Фотографи зробили дуже милі кадри королівської сім'ї, коли королева Маргрете обіймає свого сина, ймовірно, вітаючи на заході, а він завзято сміється. Поруч зображена кронпринцеса Мері, одягнена в елегантний синій костюм, з клатчем кольору марсала під пахвою і з такого ж кольору аксесуаром замість капелюшка на голові. Вона теж усміхається і, схоже, дуже тішиться бачити свою свекруху.

Королева Маргрете II c сином Фредеріком і невісткою Мері / Getty Images

Королева Маргрете II обожнює свою невістку Мері, з перших днів, коли майбутня дружина Фредеріка тільки з'явилася в палаці, дві дами чудово порозумілися.

Читайте також:

Історія кохання принцеси Мері і принца Фредеріка

В пальті, з яскравою сумкою і незвичайною брошкою: королева Маргрете II зачарувала новим образом

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання