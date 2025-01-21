Яке миле фото: королеву Каміллу заскочили з величезним пуделем

Її Величність зустрілася з персоналом, пацієнтами та волонтерами, які беруть участь у проєкті з розширення відділення невідкладної та екстреної допомоги у лікарні Great Western Hospital у Свіндоні.

Каміла відкрила нове відділення невідкладної допомоги лікарні. Спілкуючись із персоналом лікарні Great Western, Камілла сказала їм: "Ви лікували багатьох членів моєї родини", а потім зізналася, що народила свою дочку Лору у цій самій лікарні.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Після огляду відділення медичної оцінки королева зупинилася, щоб поспілкуватися з персоналом та подякувати їм за роботу. Королева також знайомилася із собакою-терапевткою Фентоном, стандартним пуделем, та його провідником під час офіційного заходу.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла носила цього дня коричневе пальто з поясом на талії, строкату хустку на шиї, у неї у вухах були сережки-висячки у вигляді золотих каблучок, волосся укладене в зачіску, а на обличчі макіяж.

Вчора, нагадаємо, королева Камілла побувала в Абердінському університеті в Абердінширі, куди приїхала, щоб зустрітися зі студентами та викладачами.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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