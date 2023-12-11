Яке миле фото: у королівському акаунті опублікували різдвяну листівку королеви Єлизавети II

Кадр було зроблено 1949 року, коли принцеса ще не була монархинею.
Король Чарльз та королева Камілла вже поділилися своєю різдвяною листівкою цього року. А також у королівському акаунті в Instagram була опублікована архівна фотокартка, на якій зображено однорічного принца Чарльза зі своєю матір'ю принцесою Єлизаветою.
Фото було зроблено 1949 року, кадр підписаний принцесою Лілібет (так Єлизавету називали рідні та близькі). На чорно-білому фото принцеса одягнена у сукню і з перлинним кольє на шиї тримає за руку маленького Чарльза, що стоїть поруч, і одягнений у білу довгу сорочку.
Опублікувавши це фото Чарльз і Камілла, ймовірно, віддали шану та пам'ять покійній королеві Єлизаветі II, яка дуже любила Різдво.
Нагадаємо, також своєю незвичайною листівкою вже поділилися принц та принцеса Уельські.
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