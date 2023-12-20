Яке миле фото: який вигляд мала принцеса Беатріс у день свого хрещення

Це фото було зроблено 35 років тому у Королівській каплиці лондонського палацу Сент-Джеймс.

Саме там 20 грудня 1988 року відбулася церемонія хрещення принцеси Йоркської Беатріс – старшої дочки принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської.

На фото щаслива молода мама Сара тримає чотиримісячну доньку на руках після її хрещення в Королівській каплиці лондонського палацу Сент-Джеймс. Принц Ендрю стоїть поряд із дружиною та дочкою і широко усміхається.

Сара Йоркська та принц Ендрю з дочкою принцесою Беатріс / Фото: Associated Press

А ось молодшу дочку Сара та Ендрю хрестили у церкві Святої Марії Магделини у Сандрінгемі, в Англії. Принцеса Євгенія, якій виповнилося 9 місяців, стала першим членом королівської сім'ї, яку хрестили на державній службі.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як проходила церемонія хрещення принца Чарльза. Його хрестили 15 грудня 1948 року у Букінгемському палаці.

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