Дуже миле фото: який вигляд мала шведська принцеса Вікторія, коли її вперше показали публіці

Дівчинка стала першою дитиною короля Швеції Карла Густава та королеви Сільвії.
Вона народилася 14 липня 1977 року в госпіталі Каролінського інституту в передмісті Стокгольма — Сольні. Народилася як принцеса Швеції, але через конституційну поправку від 1 січня 1980 року, яка змінила порядок престолонаслідування, стала кронпринцесою, випередивши свого молодшого брата принца Карла Філіпа в лінії наступності.
Це фото було зроблено 1 серпня 1977 року. Маленька Вікторія на руках у її батька короля Карла Густава, поруч із матір'ю королевою Сільвією позують у королівській літній резиденції на острові Еланд. Тоді дівчинці було лише кілька тижнів від народження.
Саме Вікторія має стати новою королевою Швеції після зречення трону або смерті її батька Карла Густава. Але вже зараз вона, як його регент, може заміняти монарха на різних заходах.
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