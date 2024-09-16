Яке ніжне фото: як принцеса Діана підтримувала Чарльза на іграх у поло

Принцеса Уельська Діана часто приїжджала на ігри в поло, де її чоловік принц Чарльз брав участь.
Це фото було зроблено саме під час одного із матчів. Діана була тоді вагітною їхньою другою дитиною принцом Гаррі. Фотографи зняли того дня, як принцеса розмовляла зі своїм чоловіком, коли він катався на коні в Guards Polo Club у Віндзорі. Принцеса Уельська була в рожевій сукні та білому кардигані, і взута в рожеві туфлі-човники на підборах. Діана дивилася на свого чоловіка з такою любов'ю.
Взагалі під час другої вагітності принцеса часто полюбляла носити рожеві вбрання і саме тому багато хто думав, що вона чекає на дівчинку. Чарльз теж хотів, щоб у нього народилася дочка, бо син-спадкоємець у нього вже був. Коли ж народився син, майбутній король був не дуже радий і сказав своїй дружині: "О, Боже, це хлопчик. І в нього ще й руде волосся". Щось усередині мене померло", — згадувала той період свого життя Діана в біографічній книжці про принцесу Уельську, яку написав Ендрю Мортон і яка отримала назву "Діана. Справжня історія з її вуст.
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