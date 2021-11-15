Яке живе фото: на сторінці королеви Єлизавети II привітали принца Чарльза з днем народження

Вчора принц Уельський Чарльз відсвяткував свій 73-й день народження.

Він понад 70 років чекає своєї черги на престол, і, подейкують, що його мати королева Єлизавета II після святкування свого платинового ювілею правління 2022 року, цілком може передати корону синові. Але поки що про це можна тільки ворожити.

Ось таким зворушливим знімком, на якому заскочені син та матір, привітали принца Чарльза на королівській сторінці в твітері.

"Вітаємо принца Уельського з днем народження сьогодні", — було зазначено в підписі. Кадр зроблено, схоже, на якомусь спортивному заході.

Wishing The Prince of Wales з'явиться на природі pic.twitter.com/L28cmM2KET — The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2021

Вчора, звичайно, вся увага публіки була зосереджена на пам'ятній службі біля Кенотафа, де члени королівської родини, зокрема і Чарльз, покладали вінки до пам'ятника, присвяченого солдатам, загиблим у Першій та Другій світових війнах.

Королівська сім'я на службі / Getty Images

Кларенс-хаус також вчора привітав Чарльза з днем народження та опублікував нове портретне фото принца Уельського. Зазнімкований він був на лавці на тлі зелених садів свого будинку Хайгроув, у Глостерширі.

Принц Чарльз / Getty Images

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