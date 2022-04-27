"Які долі!": Наталя Могилевська зустрілася з літніми людьми, чиї будинки зруйнували росіяни

Артистка підтримала старших людей.
Наталя Могилевська днями навідалась до літніх людей, чиї будинки зруйнували російські окупанти. Артистка з ними мило поспілкувалася. Одна із бабусь зізналася, що в червні у неї буде поважний ювілей – 100 років. На це Наталя сказала, що приїде її привітати з днем народження.
"Маю запрошення на сторічний ювілей!
Заїхали до літніх людей, чиї будинки були розбомблені в Чернігові та Київській області.
Під великим враженням. Які Люди! Які долі! Які вражаючі історії мені довелось почути… Нам молодим обов’язково необхідно хоча б іноді уважно слухати наших старих. Це завжди велика школа для кожного з нас!" – написала співачка.
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