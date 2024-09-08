Які дорослі: стильний принц Жак та його сестра принцеса Габріелла сходили на пікнік

Спадкоємець монакського престолу принц Жак йшов поряд зі своєю сестрою, коли їх зазнімкували фотографи.
9-річний принц Жак був одягнений у синій піджак, білу сорочку та пісочні штани у поєднанні з чорними шкіряними туфлями та чорним шкіряним ременем на поясі. Маленький принц тримав свою 9-річну сестру принцесу Габріеллу за руку, що мало такий зворушливий вигляд.
Юна леді Габріелла одяглася в молочно-білу сукню довжини до колін і сріблясті босоніжки. Її волосся було зібране в низьке кільце з коси, а у вухах були лаконічні перлинні сережки.
Також захопила публіку та їхня мама – княгиня Шарлін. Вона була в червоному комбінезоні на одне плече та у сережках-висячках Vanrycke Paris.
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