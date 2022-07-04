Які джинси носила принцеса Діана: 6 образів, актуальних і сьогодні

Вона вміла носити з особливим шиком навіть джинси.

Принцеса Діана є іконою стилю і багато її образи стали культовими ще за життя. І хоча частіше ми бачимо фото, на яких принцеса Уельська зображена в модних яскравих сукнях, на підборах і в капелюшках, але так вона одягалася лише для своїх світських або ділових виходів. У звичайному же житті Діана вибирала одяг набагато простіший і ні чим не відрізнялася від дівчат того часу.

Однією з улюблених речей в гардеробі британської принцеси були звичайні джинси, в яких вона часто ходила гуляти з дітьми. Вона завжди вибирала джинси з високим посадженням і зі щільного деніму, доповнювала їх поясом і футболкою. Саме цей образ став прикладом того, як "народна принцеса" одягалася для себе, а не для фотокамер.

Ми зібрали кілька стильних образів Діани в джинсах, які демонструють її смак і стиль. Кожен з цих аутфітів поза часом і гідний того, щоб його повторити.

Джинси і сорочка

Безпрограшним варіантом завжди стануть джинси і оверсаз сорочка. Діана часто з'являлася в подібному образі і часто поєднувала зі штанами саме сорочки світлих тонів, їх рукава підкочувала, а декілька верхніх ґудзиків залишала розстебнутими. Обріз мав невимушений вигляд, але водночас стильний і сучасний. Також об'ємний верх надавав легкості фігурі, а ремінь робив акцент на стрункості.

Принцеса Діана в Боснії і Герцеговині 9 серпня 1997 року / Фото: Associated Press

Принцеса Діана в Боснії і Герцеговині 10 серпня 1997 року / Фото: Getty Images

Джинси і блейзер

Це було одне з улюблених поєднань леді Ді, а фото, де вона зображена в джинсах Levi's заправлених в ковбойські чоботи, джемпері British Lung Foundation і кепці, зовсім став одним з найпопулярніших. Також вона з'являлася в подібному образі на більш офіційних заходах.

Принцеса Діана в гвардійському поло-клубі, 1988 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Діана виступає з промовою після прибуття в аеропорт Луанди, Ангола. 1997 рік / Фото: Getty Images

Total look з деніму

У 90-х джинсовий одяг був шалено популярним і, судячи з усього, Діана просто його обожнювала. Особливо модно тоді було поєднувати джинси і сорочку одного тону.

Принцеса Діана на лижному відпочинку в Австрії з принцом Вільямом і принцом Гаррі, 1993 год / Фото: Getty Images

Джинси і футболка

Ну і, звичайно ж, класикою і донині залишається біла футболка заправлена в джинси з високою талією. У цьому образі Діана завжди дотримувалася тієї ж фішки, що і у вбраннях з сорочкою — вибирала футболки вільних фасонів.

Принцеса Діана з принцом Вільямом в школі Уетербі, 1992 рік / Фото: Getty Images

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