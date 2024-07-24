Які гарні: Іванка Трамп показала миле фото з донькою у квітковій сукні і перлах

Іванка Трамп опублікувала в Instagram миле фото зі своєю донькою Арабеллою, якій виповнилося 13 років. Щаслива матусю ніжно обіймає і цілує свою доньку. На їхніх руках сидять метелики.

У дописі Трамп привітала дівчинку з днем народження:

"Вітаю з 13-річчям мою неймовірну донечку Арабеллу! Спостерію за тим, як ти ростеш підлітком. Твої прекрасні співи і гра на фортепіано, наші незабутні пригоди їзди на конях, сила та відданість, які ти проявляєш у своїй бразильській практиці джиу-джитсу та наші особливі вечори-зустрічі лише для дівчат.

Арабелло, ти надихаєш і дивуєш мене кожного дня. Ти чудова дівчинка і моє серце переповнене любов'ю до тебе. З днем народження!"

На світлині Іванка постала у білосніжному вбранні-кейпі, а її донька – у білій сукні з кольоровим квітковим принтом. У вухах в Арабелли були перлинні сережки-пусети, а на руці – елегантний перлинний браслет.

Нагадаємо, Іванка Трамп підтримала свого батька Дональда Трампа, який є кандидатом у президенти США від республіканців, на завершальному вечорі Національного з'їзду Республіканської партії у Мілуокі. Там вона постала у білому костюмі від Versace, який складався з укороченого приталеного жакета зі срібними ґудзиками з логотипом бренду і спідниці до колін.

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