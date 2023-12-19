Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Які красені: Сара Йоркська показала нове фото коргі королеви Єлизавети II

Дата публікації
Перегляди
1031
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Які красені: Сара Йоркська показала нове фото коргі королеви Єлизавети II

Сара Йоркська та королева Єлизавета II / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська знову показала фото коргі покійної королеви Єлизавети ІІ.

Героцгиня завантажила до Instagram нову фотографію своїх домашніх вихованців, яку зробила у внутрішньому дворі свого будинку. Сара підписала знімок: "Завжди випрошують частування!".

Шанувальники оцінили фото, написавши:

"Найкраща людина, яка наглядає за цінними пухнастими малюками нашої покійної улюбленої королеви!".

"Ви чудова людина @sarahferguson15. Бажаю вам усім найкращого Різдва та Нового року".

"Мені приємно бачити цих двох і те, як добре вони почуваються".

Королівські коргі Міка та Сенді – часті гості в Instagram Сари. Нещодавно герцогиня опублікувала нове фото із вихованцями, кадр був зроблений для фотосесії Hello! Це ті собаки, яких син Єлизавети II – принц Ендрю, колишній чоловік Сари, подарував матері після того, як помер її чоловік, принц Філіп. А коли у вересні 2022 року померла сама королева, Ендрю та Сара, які живуть разом, забрали собак до себе. Тепер Сара часто ділиться фотографіями коргі у своєму блогу.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / © Getty Images
Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1031
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація