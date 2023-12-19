Які красені: Сара Йоркська показала нове фото коргі королеви Єлизавети II

Героцгиня завантажила до Instagram нову фотографію своїх домашніх вихованців, яку зробила у внутрішньому дворі свого будинку. Сара підписала знімок: "Завжди випрошують частування!".

Шанувальники оцінили фото, написавши:

"Найкраща людина, яка наглядає за цінними пухнастими малюками нашої покійної улюбленої королеви!".

"Ви чудова людина @sarahferguson15. Бажаю вам усім найкращого Різдва та Нового року".

"Мені приємно бачити цих двох і те, як добре вони почуваються".

Королівські коргі Міка та Сенді – часті гості в Instagram Сари. Нещодавно герцогиня опублікувала нове фото із вихованцями, кадр був зроблений для фотосесії Hello! Це ті собаки, яких син Єлизавети II – принц Ендрю, колишній чоловік Сари, подарував матері після того, як помер її чоловік, принц Філіп. А коли у вересні 2022 року померла сама королева, Ендрю та Сара, які живуть разом, забрали собак до себе. Тепер Сара часто ділиться фотографіями коргі у своєму блогу.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

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