Які красені: Сара Йоркська показала нове фото з коргі королеви Єлизавети II

Тепер Міка та Сенді – часті гості в Instagram Сари. Нещодавно герцогиня опублікувала нове фото із вихованцями, кадр був зроблений для фотосесії Hello!

Публікацією цього фото Сара вирішила привітати публіку із Днем подяки. Це північноамериканське свято, відзначається у другий понеділок жовтня у Канаді та у четвертий четвер листопада – у США. Від цього дня починається святковий сезон, який включає Різдво і триває до Нового року.

"З Днем Подяки всім нашим друзям! Ми насолоджуємося прохолодною погодою у листопаді", — підписала 64-річна Фергі невимушений знімок на вулиці. На фотографії зображена усміхнена герцогиня, що сидить на колоді, а поряд з нею Міка та Сенді. Малеча коргі має чудовий вигляд, вони вгодовані і з гарною блискучою шерстю, мабуть, живеться їм з Сарою та Ендрю дуже непогано.

Свій підпис вона закінчила запитанням: "За що ви вдячні цього святкового сезону?".

Багато хто в коментарях подякував Сарі за турботу, яку вона продемонструвала на адресу королівських вихованців. Деякі відзначили, що Єлизавета II була б зворушена такою турботою про її улюблених собак.

Нагадаємо, коргі покійна монархиня розводила все життя. Цих їй подарував син принц Ендрю якраз у той час, коли помер її чоловік принц Філіп у квітні 2021 року.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

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