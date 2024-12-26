Які красиві: Іванка Трамп у білій сукні з оголеними плечами сфотографувалася з чоловіком і дітьми

43-річна донька обраного президента США потішила фоловерів гарним родинним фото.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram святкову сімейну світлину, на якій зазнімкована разом із чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми дітьми: донькою Арабеллою та синами Джозефом і Теодором.
Вони були святково вбранні і мали гарний вигляд. Їхні діти вже помітно підросли.
Іванка сяяла у білій обтислій сукні міді з відкрити плечами, яку поєднала з чорними туфлями з брошками з камінням, а її донька – у чорній сукні з вирізом. Джаред був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку, а їхні сини – у чорні джемпери і штани.
"Це була ніч перед Різдвом (і Ханука!)", – підписала Іванка фото.
Нагадаємо, Івнака Трамп у сукні з оголеним плечем сходила на музичний фестиваль.
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