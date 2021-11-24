Які красиві: королеви Летиція та Сільвія з чоловіками-королями проїхалися в кареті Стокгольмом

Які красиві: королеви Летиція та Сільвія з чоловіками-королями проїхалися в кареті Стокгольмом

Вчора король та королева Іспанії вирушили до Швеції.

Ми показували вам фото з аеропорту Мадрида, де королеву Летицію та короля Філіпа VI супроводжували журналісти.

Сьогодні у королівського подружжя відбулася зустріч із королем Швеції Карлом Густавом та його дружиною королевою Сільвією. Вчотирьох вони відвідали королівську стайню в Стокгольмі, і проїхали каретою містом.

Чоловіки-королі цього дня були одягнені у військову форму, а їхні пані – у гарне вбрання. На 49-річній королеві Летиції була червона сукня, кейп-пальто кольору кемел з коміром. Доповнила лук Її Величність коричневими туфлями на підборах, шкіряними рукавичками та маленькою сумкою. А ще у неї на голові був червоний обідок, а також королева зробила насичений макіяж, який нарешті було помітно, тому що Летиція була без маски. Вона також одягла золоті сережки-висячки з камінням.

Іспанські монархи з візитом у Швеції / Getty Images

77-річна королева Сільвія була у фіолетовому пальті, в руках тримала фіолетову сумку зі шкіри крокодила і була у шкіряних рукавичках у тон. Сільвія теж зробила макіяж, була в сережках-висячках із перлинним камінням і капелюшком на голові, на пальті у неї була пришпилена брошка у вигляді метелика, а на губах була рожева помада.

Королева Летиція та королева Сільвія / Getty Images

Схоже це не останній вихід Летиції та Філіпа в рамках цієї поїздки до Швеції, тож продовжуємо стежити за новинами.

Королева Летиція та королева Сільвія / Getty Images

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