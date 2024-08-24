Які красиві: Володимир і Олена Зеленські у стильних вишиванках з'явилися на заходах у День Незалежності

Президентське подружжя взяло участь у заходах із нагоди Дня Незалежності України.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у заходах, присвячених 33-й річниці Дня Незалежності нашої країни.
Президентське подружжя вшанувало пам’ять полеглих українських героїв.
Зеленські пройшли алеєю пам’яті загиблих захисників та захисниць і поклали квіти до Стіни пам’яті.
Вони також відвідали урочистий молитовний захід "Молитва за Україну" у Софіївському соборі.
Цього дня Володимир Зеленський з'явився у стильній вишиванці кольору хакі, яку поєднав зі штанами у мілітарі стилі в тон і з бежевими кросівками.
Олена Зеленська була одягнена у красиву білу сорочку з лаконічною чорною вишивкою і пишними рукавами від українського бренду GUNIA Project та чорні штани-палацо. Перша леді підперезалася колоритною чорно-білою крайкою ручної роботи з геометричним візерунком і пухнастими біло-зеленими помпонами. Взута вона була у білі гостроносі туфлі на шпильках.
У дружини президента було гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках та елегантні сережки у вухах.
Читайте також:
- У розкішній вишиванці і діловому костюмі: красива Олена Зеленська на урочистій церемонії
- У чорному костюмі оверсайз і білій блузці: новий діловий вихід Олени Зеленської
- Усміхались і тиснули руки: Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III