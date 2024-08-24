Які красиві: Володимир і Олена Зеленські у стильних вишиванках з'явилися на заходах у День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у заходах, присвячених 33-й річниці Дня Незалежності нашої країни.

Володимир і Олена Зеленські/Фото Офіс президента

Президентське подружжя вшанувало пам’ять полеглих українських героїв.

Володимир і Олена Зеленські/Фото Офіс президента

Зеленські пройшли алеєю пам’яті загиблих захисників та захисниць і поклали квіти до Стіни пам’яті.

Володимир і Олена Зеленські/Фото Офіс президента

Вони також відвідали урочистий молитовний захід "Молитва за Україну" у Софіївському соборі.

Володимир і Олена Зеленські/Фото Офіс президента

Володимир і Олена Зеленські/Фото Офіс президента

Цього дня Володимир Зеленський з'явився у стильній вишиванці кольору хакі, яку поєднав зі штанами у мілітарі стилі в тон і з бежевими кросівками.

Володимир і Олена Зеленські/Фото Офіс президента

Олена Зеленська була одягнена у красиву білу сорочку з лаконічною чорною вишивкою і пишними рукавами від українського бренду GUNIA Project та чорні штани-палацо. Перша леді підперезалася колоритною чорно-білою крайкою ручної роботи з геометричним візерунком і пухнастими біло-зеленими помпонами. Взута вона була у білі гостроносі туфлі на шпильках.

Володимир і Олена Зеленські/Фото Офіс президента

У дружини президента було гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках та елегантні сережки у вухах.

Володимир і Олена Зеленські/Фото Офіс президента

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