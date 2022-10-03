Які красуні: Букінгемський палац поділився спільним портретом королеви Камілли та принцеси Уельської

Букінгемський палац поділився новою фотографією короля Чарльза III та королеви Камілли разом із принцом та принцесою Уельськими. Фото було зроблено напередодні похорону королеви Єлизавети II під час державного прийому для високопоставлених гостей.

Новий портрет, на якому чотири члени королівської родини пліч-о-пліч зображені в чорному жалобному одязі, було зроблено в Букінгемському палаці в ніч перед похороном королеви Єлизавети II, 18 вересня. В ту ніч вони приймали в палаці світових лідерів, які прибули на державний похорон монархині 19 вересня. Це саме той прийом, на якому Меган та Гаррі виявилися небажаними гостями.

Того вечора Кетрін була в сукні-пальті від Catherine Walker & Co з величезним бантом і довгими рукавами, в ньому принцеса з'являлася на похороні принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, минулого року. Також у цьому ж пальті Кетрін зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською у Букінгемському палаці.

Королева Камілла була в чорній мереживній сукні і теж мала дуже гарний вигляд. Ну, а чоловіки, були у чорних костюмах, білих сорочках та чорних краватках.

Король Чарльз і королева Камілла, принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 73-річного Чарльза було офіційно проголошено правлячим монархом Сполученого Королівства 10 вересня. На спеціальній церемонії, яка транслювалася по телебаченню, Рада престолонаслідування офіційно проголосила Чарльза королем у парадних покоях Сент-Джеймського палацу в Лондоні.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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