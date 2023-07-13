Які красуні: королева Єлизавета II та принцеса Маргарет у стильних сукнях відвідували перегони

Королева Єлизавета II та принцеса Маргарет у молодості часто з'являлися разом на публічних заходах.

На цьому архівному знімку, зробленому в цей день 13 липня 1955 року, королева Єлизавета II, яка на той момент правила лише три роки і її молодша сестра принцеса Маргарет, відвідали кінні змагання в Аскоті.

Королівські сестри перебували у піднесеному настрої після того, як кінь королеви Жардіньєр виграв ставки короля Георга V на дистанції півтори милі в Аскоті.

Королева Єлизавета II була цього дня одягнена у приталену сукню з пишною спідницею та у поєднанні з коротким жакетом і взута у білі туфлі на підборах з відкритими носами. Вона одягла високі рукавички, мініатюрний капелюх, намисто з трьох ниток перлів та перлинні сережки. А в руках її Величності була невелика сумка.

Принцеси Єлизавета та Маргарет, 13 липня 1955 рік / Фото: Associated Press

Її сестра принцеса Маргарет одягла сукню з короткими рукавами в принт, яка також ефектно акцентувала увагу на тонкій талії Її Високості. Взута була в чорні шкіряні босоніжки на підборах, на голові у неї був капелюх із широкими полями, на шиї дві нитки перлинного намиста, а на руці висіла невелика сумка, підібрана до тону взуття принцеси. Сестри мали чарівний вигляд того дня.

Нагадаємо, раніше ми показували інший рідкісний кадр, де принцеси Єлизавета та Маргарет позували для фото з улюбленими коргі.

Читайте також: