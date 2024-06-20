Які красуні: племінниці принцеси Діани в ефектних сукнях приїхали до Аскоту

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери були присутні на другому дні Королівського Аскота на іподромі.

Амелія носила цього дня темно-синю плісировану сукню в дрібний горох Holland Cooper у поєднанні з білим капелюхом від Jane Taylor і синіми еспадрильями на платформі теж від Holland Cooper і молочною сумкою від цього ж бренду. Дівчина зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж і одягла сережки-висячки від Boodles.

Леді Еліза Спенсер одягла білу сукню міді з поясом і розкльошеними манжетами, взула замшеві еспадрильї пісочного кольору із зав'язками стрічками, на голові у неї був обідок з вуаллю, а в руках дівчина тримала чорну шкіряну сумку на короткій ручці.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / Фото: Getty Images

Обидві сестри Спенсер мали чудовий вигляд цього дня. Еліза також поділилася кількома знімками із заходу у своєму Instagram.

Нагадаємо, на перегонвх у другий день Аскота також відзначилися багато членів британської королівської родини. Особливо нас захопила Зара Тіндалл та сестри Йоркські – Беатріс та Євгенія.

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