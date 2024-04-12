Які милі кадри: дитячі фото принцеси Діани, яких ви не бачили раніше

Леді Діана Спенсер народилася 1 липня 1961 року у Сандрінгемі, у Великій Британії. 2024 року їй могло б виповнитись 63 роки.

Ми зібрали для вас шість цікавих та дуже милих дитячих фотографій юної леді Діани. На цьому фото дівчинку зазнімковано у її другий день народження у Парк-гаусі, в Сандрінгемі, будинку, який орендував її батько у королівської родини.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

На цьому знімку Діані вже три роки. Юна леді Ді з візочком все в тому ж Парк-гаусі, 1964 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

На цій фотографії майбутній принцесі Уельській також три роки. У дівчинки були такі пухкі щічки.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Тут шестирічна леді Діана Френсіс грала зі своїм братом Чарльзом, віконтом Олторпом, на території Парк-гауса у Сандрінгемі. Хлопчик катається на гойдалці, яке сестра стоїть позаду нього.

Принцеса Діана та її брат принц Чарльз / Фото: Getty Images

Ще одна сімейна фотографія Діани та її брата Чарльза. Відомо, що кадр було зроблено 1968 року.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Це 1970-й рік, Діані 9 років, вона тримає крокетний молоток під час гри в Ітченорі, Західний Сассекс.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який вигляд мала принцеса Діана, коли працювала нянею у Лондоні.

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