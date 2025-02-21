Які милі: принцеси Єлизавета та Маргарет на рідкісному сімейному знімку, не опублікованому раніше

Цей кадр був зроблений 1936 року, влітку, на ньому зазнімковані Єлизавета Боуз-Лайон і дві її дочки – принцеса Єлизавета, якій на той момент було 10 років, та її молодша сестра Маргарет, якій було 6 років.

Єлизавета одягнена в рожеву сукню зі шнурівкою на грудях, а на її сестрі Маргарет така сама сукня, але тільки блакитного кольору. Їхня мама Єлизавета в чорній сукні-міді. Раніше ми вже розповідали, чим особлива парне вбрання принцес.

Єлизавета Боуз-Лайон з дочками — принцесами Єлизаветою та Маргарет / Фото: Getty Images

Сім'я позує в саду Королівської лоджі у Віндзорі, зараз там живе принц Ендрю, герцог Йоркський і зовсім не хоче звільняти маєток навіть усупереч тому, що про це просить брат король Чарльз III.

Принцеса Єлизавета та її молодша сестра принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

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