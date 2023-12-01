Які ноги: екс"ангел" Victoria's Secret у срібній мінісукні прийшла на прем'єру фільму про Бейонсе

Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – відвідала прем’єру стрічки "RENAISSANCE: фільм Бейонсе", яка відбулася у Лондоні.

Перед фотокамерами красуня постала у пікантному луку. На ній була срібна мінісукня з глибоким вирізом і асиметричною спідницею, прикрашеною металевою фурнітурою. Коротка довжина ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Леомі Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфіт модель доповнила чорними мблями з брошками з камінням. Андерсон зробила хвилясте укладання, макіяж із пишними накладними віями, на руку одягла металевий браслет і завершила лук білими манікюром і педикюром.

Нагадаємо, раніше Леомі Андерсон відвідала премію Glamour Women of The Year Awards у блискучій мінісукні зі стразами і принтом.

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