Які ноги: герцогиня Кейт одягла сині мінішорти для фінального виходу на змаганнях

Вчора під час заходу герцогиня Кембриджська продемонструвала одразу два нових образи у коротких шортах.
У таких аутфітах Кейт рідко з'являється на публіці, але вчора ми могли переконатися, що герцогиня має чудову фігуру і мінішорти її лише прикрашають.
У коротких шортах і морському джемпері герцогиня Кейт приїхала на змагання і приєдналася до 1851 Trust і команди Great Britain SailGP під час відвідування Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту в Плімуті.
Перший образ Кетрін складався з кашемірового джемпера з білими морськими смужками від Erdem і пошитих на замовлення шорт Holland Cooper. Свій літній аутфіт Кетрін доповнила білими кедами Superga вартістю 59 фунтів стерлінгів та простими золотими сережками.
Потім Кетрін змінила аутфіт на сині короткі шорти, які одягла у поєднанні з білою футболкою та чорною курткою у поєднанні з тими ж білими кедами Superga та сірою бейсболкою з логотипом команди.
Під час змагань герцогиня переодяглася у спеціальний костюм та кросівки Adidas, які носила ще 2016 року.
Герцогиня Кейт завжди дуже любила спорт. Побачити її виходи на спортивних заходах можна ось тут.
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