Які ноги: герцогиня Кейт одягла сині мінішорти для фінального виходу на змаганнях

Вчора під час заходу герцогиня Кембриджська продемонструвала одразу два нових образи у коротких шортах.

У таких аутфітах Кейт рідко з'являється на публіці, але вчора ми могли переконатися, що герцогиня має чудову фігуру і мінішорти її лише прикрашають.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

У коротких шортах і морському джемпері герцогиня Кейт приїхала на змагання і приєдналася до 1851 Trust і команди Great Britain SailGP під час відвідування Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту в Плімуті.

Перший образ Кетрін складався з кашемірового джемпера з білими морськими смужками від Erdem і пошитих на замовлення шорт Holland Cooper. Свій літній аутфіт Кетрін доповнила білими кедами Superga вартістю 59 фунтів стерлінгів та простими золотими сережками.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Потім Кетрін змінила аутфіт на сині короткі шорти, які одягла у поєднанні з білою футболкою та чорною курткою у поєднанні з тими ж білими кедами Superga та сірою бейсболкою з логотипом команди.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Під час змагань герцогиня переодяглася у спеціальний костюм та кросівки Adidas, які носила ще 2016 року.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцогиня Кейт завжди дуже любила спорт. Побачити її виходи на спортивних заходах можна ось тут.

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