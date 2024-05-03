Які ноги: Іванка Трамп у мінісукні і з чоловіком сходила до ресторану в Маямі

Папараці заскочили Іванку Трамп разом з чоловіком Джаредом Кушнером у Маямі. Подружжя, тримаючись за руки, йшло червоною доріжкою на побачення до ресторану, розташованого на Коллінз-авеню, одному з найрозкішніших місць у районі Маямі.

Іванка мала ефектний вигляд у темно-синій атласній мінісукні від бренду Clio Peppiatt (вартість якої 1 230 доларів) з драпуванням на талії і блискучими зірками та місяцем на корсетному топі. Виріз був обрамлений стразами. Довжина міні ідеально підкреслила стрункі ноги Трамп.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила босоніжками кольору металік на підборах і срібним клатчем. Волосся колишня працівниця Білого дому уклала хвилями, зробила макіяж з чорними стрілками і прикрасила вуха лаконічними діамантовими сережками.

Джаред був одягнений у темно-синю літню куртку, білу футболку, чорні штани та туфлі в тон. На обличчі у нього була щетина.

Нагадаємо, Іванка Трамп у сукні-бюстьє зі срібним подолом з'явилася на вечірці в Лас-Вегасі.

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