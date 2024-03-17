Які вони милі: Зара та Майк Тіндалли цілувалися та обіймалися на фестивалі у Челтнемі

Від Зари та Майка Тіндаллів на Челтнемському кінному фестивалі було просто не відвести очей.

У четвертий день фестивалю Зара Тіндалл приїхала в зеленому пальті Laura Green з поясом на талії, в капелюсі з пером Somerset Millinery, в руках тримала сумку бордового кольору від Tusting і була взута у високі замшеві чоботи на підборах.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара одягла золоті сережки від Calleija Jewellers, сонцезахисні окуляри черепахового кольору, також на ній було кілька каблучок і її заручна прикраса з діамантом, а на зап'ясті було видно годинник.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

На фестивалі Зара знову була помічена у компанії чоловіка Майка, який супроводжував її у всі дні фестивалю. Парочка мала дуже милий вигляд і майже щодня цілувалася перед камерами фотографів. Хтось сказав би, що це показуха, але Майк і Зара завжди дуже милі на публіці і часто демонструють свою тактильність одне до одного.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Нагадаємо, мама Зари – принцеса Анна також відвідала четвертий день Челтнемського фестивалю, приїхавши у червоному пальті, яке вперше носила 27 років тому.

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