Які яскраві: королеви Сильвія та Максима на заході у Стокгольмі

Король Віллем-Олександр та королева Максима продовжують свій державний візит до Швеції. Сьогодні в третій день цієї поїздки монарша пара знову провела день із королем Карлом Густавом та королевою Сільвією.

Четвірка прибула до центру міста на паромі Елоїза. Сьогодні королева Максима вибрала для виходу штанний костюм кольору марсала, під яким була рожева блуза. У тон блузці королева одягла пов'язку на голову з розсипом каміння. А також одягла довге бордове пальто, взяла сумку йому в тон і взула туфлі кольору марсала на підборах.

Королеви Сильвія та Максима / Фото: Getty Images

Рукавички та сумка у Її Величності також були підібрані під образ загалом. У королеви був насичений макіяж очей, а у вухах виблискували сережки з діамантами.

Король та королева відвідали науковий парк Ліндгольмен. У цьому науковому парку вчені, компанії та уряд разом працюють над різними інноваціями. Шведська королева Сільвія також мала дуже яскравий вигляд в червоній сукні і короткому жакеті, доповнивши образ перлинними сережками, кольє і браслетом. Сільвія зробила традиційне укладання, а в макіяжі акцентувала увагу на рожевих губах.

Королеви Максима та Сільвія / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як королеви Максима та Сільвія у вечірніх вбраннях та тіарах сяяли на урочистому прийомі у королівському палаці.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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