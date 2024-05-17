Які яскраві: Зара і Майк Тіндалли викликали фурор, одягнувшись у схожі луки

На фото королівська пара дивиться одне одному у вічі та, обіймаючись, позує на полі для гольфу. На них обох — рожеві футболки-поло. Зара одягнена у білі джинси, а Майк — у рожеві, кожен з них — у бейсболці та взутий у білі кросівки.

"Нарешті я вмовив Зару перестати грати і сфотографуватися зі мною", — написав у підписі до фото Майк.

Шанувальники залишили парі безліч коментарів під фото.

"Люблю вас обох!", — написав один прихильник і додав смайлик з червоним серцем.

Інший порівняв подружжя з Барбі та Кеном.

А третій додав: "Ви обоє маєте гарний вигляд у рожевому".

Незабаром після цього Майк також опублікував їхню фотографію великим планом, і фанати також охоче прокоментували її. "Ух ти, ви двоє просто чудові", — написав один з них.

Нагадаємо, 15 травня Зара Тіндалл відсвяткувала 43-й день народження. А раніше ми розповідали вам історію кохання цієї пари.

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