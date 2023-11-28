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Які юні красуні: як принцеси Єлизавета та Маргарет на спектакль ходили

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Які юні красуні: як принцеси Єлизавета та Маргарет на спектакль ходили

Принцеса Єлизавета та Маргарет / Фото: Associated Press

Майже все життя сестри були досить близькі, але особливо тісний зв'язок між ними був у дитинстві та юності.

Цей знімок був зроблений саме цього дня – 28 листопада 1946 року за рік до весілля принцеси Єлизавети II та принца Філіпа.

Сестри Єлизавета і Маргарет були присутні на виставі Іоланти в Музичній школі Гілдголл, в Лондоні. Принцеса Єлизавета була у шовковій сукні без рукавів з оборками на грудях та талії, у неї на шиї було дві нитки перлів, а у вухах квіткові сережки. Також принцеса одягла кілька золотих браслетів на зап'ястя, зробила гарну зачіску та макіяж.

Принцеса Єлизавета та Маргарет / © Associated Press
Принцеса Єлизавета та Маргарет / Фото: Associated Press

Її сестра Маргарет теж була в сукні з воланами на рукавах, з двома нитками перлів на шиї, а на колінах у неї лежав маленький клатч. У неї також було укладання та макіяж, але принцеса чомусь була не дуже радісною того дня. 

Також раніше ми показували, як королева Єлизавета II та принцеса Маргарет у стильних сукнях відвідували кінні перегони.

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Дата публікації
Перегляди
222
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